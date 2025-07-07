Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hatay'daki cenaze törenine katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını yitiren Yıldız için Kırıkhan ilçesindeki Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Bakan Bayraktar'ın da omuz verdiği naaş, mezarlıkta defnedildi.
Bayraktar ve Yıldız'ın ailesi, okunan dualar sonrasında taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.
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