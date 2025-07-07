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        Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hatay'daki cenaze törenine katıldı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:59
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        Bakan Bayraktar, vefat eden teyzesinin Hatay'daki cenaze törenine katıldı
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını yitiren Yıldız için Kırıkhan ilçesindeki Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı.

        Namazın ardından Bakan Bayraktar'ın da omuz verdiği naaş, mezarlıkta defnedildi.

        Bayraktar ve Yıldız'ın ailesi, okunan dualar sonrasında taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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