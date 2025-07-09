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        Hatay Antakya'da 607 kırsal afet konutunun yapımı sürüyor

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 607 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:25
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        Hatay Antakya'da 607 kırsal afet konutunun yapımı sürüyor
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 607 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

        Valiliğin açıklamasına göre Vali Mustafa Masatlı, Ovakent Mahallesi'nde yapımı 3 etap şeklinde süren 607 konutluk projeyi yerinde inceledi.

        Masatlı, afetlere dayanıklı inşa edilen konutlarda gelinen süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için hayata geçirilen bu tür projelerin, kırsal mahallelerin yeniden ayağa kaldırılmasında kritik rol üstlendiğini belirtti.

        Yapıların yüksek dayanıklılığa sahip olduğunu ve hızla tamamlanması için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Masatlı, "Amacımız, vatandaşlarımızı bir an önce güvenli, konforlu ve kalıcı yuvalarına kavuşturmak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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