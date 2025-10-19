Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Abdi İpekçi Caddesi'nde A.P'nin kullandığı 27 APU 551 plakalı kamyonetle İ.V. idaresindeki 31 AHJ 290 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yaralanan A.N.V, M.A, Z.Z. ve N.G. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.