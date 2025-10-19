Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 22:38 Güncelleme: 19.10.2025 - 22:38
        Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Abdi İpekçi Caddesi'nde A.P'nin kullandığı 27 APU 551 plakalı kamyonetle İ.V. idaresindeki 31 AHJ 290 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta yaralanan A.N.V, M.A, Z.Z. ve N.G. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

