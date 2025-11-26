Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri cip, hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 12 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirleyen ekipler, 3 zanlıyı göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.