Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:15 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Belen kara yolunda şüphelendikleri cip, hafif ticari araç ve otomobili durdurdu.

        Araçlardaki Suriye uyruklu 12 kişinin, yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirleyen ekipler, 3 zanlıyı göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Bagajı bile göçmenlerle dolduran 3 organizatör tutuklandı
        Bagajı bile göçmenlerle dolduran 3 organizatör tutuklandı
        Erzin'de silahla saldırı ve tehdit şüphelisi tutuklandı
        Erzin'de silahla saldırı ve tehdit şüphelisi tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık ve tehdit şüphelisi tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık ve tehdit şüphelisi tutuklandı
        Zanaatkar çift, Hatay'ın ünlü mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşaba işliyor
        Zanaatkar çift, Hatay'ın ünlü mozaiklerini yakma yöntemiyle ahşaba işliyor
        Antakya'da tarım lisesi öğrencileri buğday tohumlarını toprakla buluşturdu
        Antakya'da tarım lisesi öğrencileri buğday tohumlarını toprakla buluşturdu
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti