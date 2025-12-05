Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kayıp olarak aranan kadının cesedi evin banyosunda gömülü bulundu

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, karısını baltayla öldürdüğü ve evin banyosuna gömdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:28
        Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S'ye (61) ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı.

        Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti.

        Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi.

        Ekipler, olayla ilgili Bekir S'yi (77) suç aleti baltayla yakaladı.

        Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.

        Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

