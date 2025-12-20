Samandağ'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi'nde otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi yapılan kontrollerin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.