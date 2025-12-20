Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 09:35 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Atatürk Mahallesi'nde otomobilinden kedi sesi geldiğini fark eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Kedi yapılan kontrollerin ardından doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu

        Benzer Haberler

        Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 107. yıl dönümü kutlandı
        Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
        Firari hükümlü, saklandığı elbise dolabında yakalandı
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Hatay'da 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü giysi dolabında yakalandı
        Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
        Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı