Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor

        ALİ KÜÇÜK - Ankara'da yarın başlayacak Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na antrenör babalarının yönetiminde hazırlanan Hamdo ve kardeşi Salih Kıcım, organizasyondan birincilikle dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye şampiyonluğunu hedefleyen tekvandocu kardeşleri antrenör babaları çalıştırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KÜÇÜK - Ankara'da yarın başlayacak Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'na antrenör babalarının yönetiminde hazırlanan Hamdo ve kardeşi Salih Kıcım, organizasyondan birincilikle dönmeyi hedefliyor.

        Hatay'da milli takım antrenörü babaları Abdullatif Kıcım'ın yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan 17 yaşındaki Hamdo ve 14 yaşındaki kardeşi Salih Kıcım, aldıkları eğitim sayesinde bu branşta gelişim gösterdi.

        Kardeşlerden Hamdo, Türkiye şampiyonalarında 3 kez üçüncülük ve 1 kez ikincilik, Salih ise 3 kez ikincilik kazandı.

        Ankara'da yarın başlayıp 23 Şubat'ta sona erecek Yeşilay Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek genç sporcular, hazırlıklarını Güzelburç Mahallesi'ndeki spor salonunda sürdürüyor.

        Babalarının yönetiminde antrenman yapan sporcular, organizasyonda ilk altın madalyalarını almak istiyor.





        - "Babamı arkamda görmek beni çok heveslendiriyor"

        Kardeşlerden Hamdo Kıcım, AA muhabirine, kardeşiyle turnuvalara katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Babasının kendilerine yol göstericilik yaptığını dile getiren Hamdo, "Müsabakalara çıktığımda babamı arkamda görmek beni çok heveslendiriyor, bu spora daha çok yönelmemi sağlıyor." dedi.

        Hamdo, şampiyonaya yoğun şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye şampiyonu olup milli takım girmek, katılacağım tüm şampiyonalarda madalyalar alıp bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

        Salih Kıcım ise ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı hedeflediğini vurgulayarak, "Şampiyonlarda babamın arkamızda olması bizi gururlandırıyor ve heveslendiriyor. Hedefim önümüzdeki şampiyonada birinci olup milli formayı giyerek Türk bayrağını dünya şampiyonalarında dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

        Baba Abdullatif Kıcım da çocuklarının milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil etmesini amaçladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Minibüsün, park halindeki minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı o anlar...
        Minibüsün, park halindeki minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı o anlar...
        Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı (2)
        Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı (2)
        Hatay'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da cipin çarptığı ekip aracındaki 2 polis yaralandı
        Hatay'da cipin çarptığı ekip aracındaki 2 polis yaralandı
        Başkan Yapar, aşırı yağışla birlikte sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi...
        Başkan Yapar, aşırı yağışla birlikte sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi...
        Polis aracına çarparak 2 polisin yaralanmasına neden olan sürücü 1.98 promi...
        Polis aracına çarparak 2 polisin yaralanmasına neden olan sürücü 1.98 promi...