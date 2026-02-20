Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Samandağ'da mezarı başında anıldı

        Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020'de şehit düşen tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Hatay'ın Samandağ ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:48
        Çiğdede Mahallesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Programda, Fırıncıoğulları ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Anma programına şehidin ailesi ile Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

