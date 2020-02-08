Sınır birliklerine askeri araçlarla ZPT sevkiyatı Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı

'Babam ve ben'

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar ve ZPT araçları güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

HATAY 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:24

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