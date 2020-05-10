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Hataylı künefeciler, normalleşme sürecinden umutlu Korona virüsün vurduğu künefeciler de normalleşme sevinci Hataylı künefeciler Ramazan Bayramı’nı bekliyor Korona virüs ile mücadele kapsamında personel sayısını düşüren künefeciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak evlere siparişle hizmete devam ediyor

İHA

UNESCO tarafından gastronomi şehri listesine alınan Hatay'da, korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan künefeciler normalleşme süreciyle eski günlerine geri dönmeyi umut ediyor.

Hataylı künefeciler, normalleşme sürecinden umutlu Korona virüsün vurduğu künefeciler de normalleşme sevinci Hataylı künefeciler Ramazan Bayramı’nı bekliyor Korona virüs ile mücadele kapsamında personel sayısını düşüren künefeciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak evlere siparişle hizmete devam ediyor

UNESCO tarafından gastronomi şehri listesine alınan Hatay’da, korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan künefeciler normalleşme süreciyle eski günlerine geri dönmeyi umut ediyor.
Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı Antakya künefesi, sıcak şerbeti ve tuzsuz peyniriyle vazgeçilmez lezzetler arasında yer alırken, korona virüs dolayısı zor günler geçiren künefeciler, normalleşme süreci ile yeniden umutlandılar. Korona virüs ile mücadele kapsamında personel sayısını düşüren künefeciler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak evlere sipariş yolu ile müşterilerine hizmet etmeye devam ediyor.
Künefeciler Derneği (KÜNDER) Başkan Vekili Ragıp Bekfilavioğlu, beklentilerinin Ramazan Bayramı’ndan sonra tamamen normalleşmeye geçmek olduğunu belirterek, “Şu anda yavaş yavaş normalleşmeye geçiyoruz. Zaten korona virüs küçük esnafı bitirdi. Tüm esnafımız, elemanlarımız ve işçilerimiz çok etkilendi. İnşallah bayramdan sonra bu illetten kurtuluruz” dedi.
Şu anda paket servis olarak hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Bekfilavioğlu, "Telefon ile arıyorlar, evlere götürüyoruz. Ramazan Ayı’nda zaten tatlı satışları düşük olur. Genelde Antakya’nın yerlisi kendi evinde kendi künefesini kendi yapar. En çok ham madde tel kadayıf, peynir ve tereyağı satışı oluyor. Şehir dışına gönderme de kargo ile sıkıntılarımız var. Belli günlerde hafta başlarında gönderiyoruz. Kargo da sıkıntılı korona virüs yüzünden. Ama genelde siparişleri yollamaya çalışıyoruz” dedi.
Ragıp Bekfilavioğlu hijyen olarak iş yerlerini dezenfekte ettiklerini belirterek, “İş yerimiz de el dezenfektanlarımız da var, hijyen belgesi var, ayrıca elemanlarımız da hijyen belgeleri var. Bu şekilde çalışıyoruz” dedi.
Antakya künefesinin diğer illerde yapılan künefelerden farklı olduğunu belirten Bekfilavioğlu “Antakya künefesinin diğer illerde yapılan künefe ile farkı yüzde 90’ı peynirdir. Çünkü Türkiye’nin her tarafına Antakya’dan peynir gidiyor. Tereyağımız da önemli, burada kırsal kesimlerden özellikle Yayladağı, Samandağ ve farklı ilçelerimizden tereyağımız geliyor. Tel kadayıfımız da diğer İllere göre daha kalındır. Fark bunlardan geliyor ama tabi ki işleyiş de önemli. Bakır tepsilerde yapılması da çok önemli” ifadelerini kullandı.

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