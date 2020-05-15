Yeryüzü doktorlarından ihtiyaç sahiplerine 9 bin kişilik iftariyelik kumanya yardımı

<br>Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)YERYÜZÜ Doktorları Derneği, Suriyeli ihtiyaç sahibi mültecilere, günde 1000 kişilik iftar kumanyası dağıtıyor.<br>Yeryüzü Doktorları Derneği'nce, Zeytindalı Harekatı bölgesi olan Afrin´de bulunan AFAD koordinesindeki Muhammediye ve Deyr Ballut Çadır kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi mülteciler için günde 1000 kişilik iftar kumanyası dağıtımı gerçekleştiriliyor. İçinde kızarmış tavuk, bulgur pilavı, 4 ekmek ve meyve sularının bulunduğu kumanyalar, Hatay Yardımlaşma Derneği organizesinde araçlara yüklenip, gönderildikleri bölgede Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yeryüzü doktorları olarak 9 ülkede yaklaşık 35 bin kişiye iftariyelik kumanya ulaştırdıklarını ve dünyanın her yerindeki hastalıkların yanı sıra açlıkla da mücadele ettiklerini söyleyen Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında iftar sofrası yerine iftariyelik kumanya hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.<br>'SAĞLIKÇILARIN GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'<br>Yeryüzü Doktorları Başkanı Uzm.Dr. Yahyahan Güney, Yeryüzü doktorlarının 20 yıldan daha uzun süredir dünyanın her yerinde hastalıklarla, açlıkla, mağduriyetle boğuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:<br>"Yeryüzü doktorları, sağlıkçıların gücünü tüm dünyaya ulaştırmaya çalışıyor. Ramazan ayında bir yanda hastalıklarla ve Covid-19 salgınıyla mücadele ederken aynı zamanda bağışçılarımızın bizlere ulaştırdığı fitre ve zekat gibi mağdur ve mazlumlara yönelik yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayı içinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 9 bin kumanya yardımında bulunacağız. Covid-19 salgını nedeniyle önlemlerimiz var. Geçtiğimiz yıl iftar sofraları kurar aynı zamanda kumanya dağıtımları yapardık. Bu yıl Suriye´de gerekli tedbirleri alarak iftar kumanyası dağıtımı yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanından yardımseverlerin ihtiyaç sahipleri için gönderdiği kumanya ve iftar yardımlarını dünyanın mağdur coğrafyalarına insanımızın iyiliğini ulaştırarak oralara iyiliği bulaştırıyoruz."<br>Güney, Suriye´nin yanı sıra Filistin, Uganda, Çat, Bangladeş, Afganistan, Somali, Pakistan ve Mali gibi ülkelere de yaklaşık 35 bin kişilik kumanya yardımında bulunduklarını sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK<br>2020-05-15 16:27:10<br>
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