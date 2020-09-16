Fare 5 kediye kafa tuttu

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Hatay'da, bir fare kendisini kenara sıkıştırmaya çalışan 5 kediye kafa tuttu.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde, 5 sokak kedisinin küçük bir fareyi kenara sıkıştırma çabaları amatör kameralara yansıdı. Gördükleri fareye saldırmaya çalışan 5 kedinin gücü, kedilerine tek tek kafa tutan fareye yetmedi. Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun sosyal medyada ilgiyle izlendi.

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