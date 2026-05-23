        Hatayda selde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde selde kaybolan 20 yaşındaki Musa Paşa'nın cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 21:05 Güncelleme:
        Selde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Hatay’da iki gün önce etkili olan sağanak sırasında köprünün çökmesi sonucu otomobil ile nehre düşüp, kaybolan Musa Paşa’nın (20) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesi içerisindeki sazlık ve çamur alanda bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmasının ardından Paşa’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        ‘BUDAMA YAPTIĞIM SIRADA EL GÖRDÜM’

        Paşa’nın cansız bedenini bahçede bularak ekiplere bildiren Serkan Kocaoğlu, ”Sabah saatlerinden itibaren kuzenimin tarlasında zeytin ağaçlarının budamasını ve temizliğini yapıyordum. AFAD ekipleri de bölgede kayıp şahsı arıyordu. Ben de kendilerine burada açık kuyular olduğunu söyleyip buralara da bakabileceklerini ifade ettim. Budama yaptığım sırada bir anda yerde bir el gördüm. İlk başta maket sandım, sonra elimle dokununca yumuşak bir cisim olduğunu fark ettim. Ekipleri hemen gidip çağırdım, birlikte kontrol ettiğimizde Musa Paşa olduğunu tespit ettik. Cesedi benim bulmam üzücü ama ekiplere de bir yandan faydam dokundu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

