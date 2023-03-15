Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

Hatay'da depremde annesini kaybeden ve çok sayıda keçisi telef olan Mehmet Çil'in yüzü, doğan her hayvanıyla bir nebze olsun gülüyor

ABONE OL
AA
  • Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

    Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde 38 yaşındaki besici Mehmet Çil, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme annesi, eşi ve 7 çocuğuyla yaşadığı evde yakalandı. AA'nın haberine göre ailenin yaşadığı ev, depremde çöktü. Mehmet Çil'in 70 yaşındaki annesi Ayşe Çil'in hayatını kaybettiği tek katlı evin enkazından Mehmet Çil'in kızı hafif yaralı çıkarıldı.
  • Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

    Kızının Hassa ilçesindeki tedavisinin ardından mahalleye gelen Çil, depremde ahırın çökmesi sonucu çok sayıda küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Komşularının yardımıyla güvenli alana çıkardığı 50 keçisiyle yeniden ayağa kalkmaya çalışan Çil, yavrulamaya başlayan hayvanlarına özenle ve şefkatle bakıyor.
  • Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

    "170 HAYVANDAN 120'SİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

    Mehmet Çil, 21 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Depremde yanında kalan annesinin enkazda can verdiğini anlatan Çil, şöyle konuştu:

    "Küçük kızım da enkazda kaldı. Köylüler, hemen yarım saat içinde cenazeyi ve yaralanan kızımı çıkardı. Çok kar vardı. Komşunun arabasına sığındık. Ertesi gün geldiğimde evin altındaki ahırda 170 hayvandan 120'sinin telef olduğunu gördüm. Hayvanlar şu anda yavrulamaya başladı. Deprem öncesinde de yavrulayanlar vardı. Bazılarının annesi, bazılarının da yavrusu telef oldu."
  • Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

    Çil, eşi ve çocuklarının yaşadığı korku nedeniyle Aktepe Mahallesi'ndeki yakınlarında kaldıklarını belirtti. Her gün motosikletiyle keçilerinin bulunduğu yere geldiğini ifade eden Çil, "Burada hayvanlarımın yemine, suyuna bakıyorum. Komşularıma emanet edip akşam çocuklarımın yanına dönüyorum" dedi.
  • Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

    "HER BİRİ BAHAR ÇİÇEĞİ GİBİ GELİYOR"

    Çil, depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

    "Yeniden üretmeye çalışıyorum. Depremden bu tarafa 6 hayvan yavruladı. Bunlar benim evlatlarım gibidir. Her biri bahar çiçeği gibi geliyor, neşe veriyor. Eski günlere döneceğim. Annesi ölen oğlağı, başka bir keçinin altında tutarak emziriyorum. Annesini kaybeden 5 oğlak var. Yavrusunu kaybeden de 7 keçi var."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.