Maçtan dakikalar:
49. dakikada Landel’in pasında topla buluşan Yonathan Del Valle’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
73. dakikada Popov’un sağdan ortasında Mirkan Aydın kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan , Cemal Bingül , Hüseyin Aylak
Hatayspor: Akın Alkan , Popov , Yusuf , Sadi , Mesut Çaytemel , Kubilay Sönmez , Caner Hüseyin Bağ (Idır Qaualı dk. 73 ),Rayane Aabid , Gökhan Karadeniz (Diop dk. 53 ),Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 65 ),Mirkan Aydın
Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Giresunspor: Adriano , Muhammed Bayır , Ahmet Kesim , Landel , Rusescu (Özgür Can Özcan dk. 67 ),İlhan Özek (Tanase dk. 90 ?),Murat Akça , Yonathan Del Valle (Mehmet Taş dk. 79 ),Renan Da Silva , Uğur Akdemir , Bekir Yılmaz
Yedekler: Metin Erol, Mehmet Güven, Berkan Yıldırım, Muhayer Oktay, İshak Doğan, Veysel Karani Ünal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Yonathan Del Valle (dk. 49) (Giresunspor),Mirkan Aydın (dk. 73) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Dame Diop (Hatayspor),Michel Landel, Muhammed Bayır, Renan Da Silva, Yonathan Del Valle, Uğur Akdemir (Giresunspor)
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