Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında Uğur Kulaksız'ın çalıştırdığı Kayserispor'u ağırladı. Mücadelede gol perdesi 24. dakikada açıldı. Muhar'ın asistini gole çeviren İlhan Parlak, Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Demirok, sarı-kırmızılıların ikinci golünü attı ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Hatayspor'da Youssouf Kone 52. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 54. dakikada farkı 1'e indirdi. Ruben Ribeiro'nun asistini gole çeviren Pablo, Hatayspor'u umutlandırdı. Kayserispor 58. dakikada Pedro Henrique ile bir gol daha buldu ve mücadele 3-1'lik skorla tamamlandı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 31'e yükseltirken Hatayspor haftayı 46 puanla kapattı.
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