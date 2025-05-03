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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor: 2 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 2 - Başakşehir: 4 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Krzysztof Piatek, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Joao Figuiredo'nun (p) golleriyle galibiyete ulaşan Başakşehir, puanını 51'e yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Hatayspor ise haftayı 19 puanla 18. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 21:04 Güncelleme: 03.05.2025 - 21:09
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        6 gollü maçta üç puan Başakşehir'in!
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Başakşehir oldu.

        İstanbul temsilcisine galibiyetine getiren golleri 9'da Krzysztof Piatek, 30'da Yusuf Sarı, 82'de Ivan Brnic ve 90+1. dakikada penaltıdan Joao Figuiredo attı. Ev sahibinin gollerini ise 4'te Carlos Strandberg ve 56. dakikada Bilal Boutobba kaydetti.

        Konuk ekibin forvet oyuncusu Krzysztof Piatek, 45. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 51'e yükseltirken, küme düşmesi kesinleşen Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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