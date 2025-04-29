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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na ziyaret - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na ziyaret

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:30
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        Hatayspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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        Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Hatayspor Asbaşkanı Dr. Serdal Şahutoğlu, Çinçin'e eşlik ederken; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Bahadır Saraç ile Bilal Arslan da ziyarette yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hikmet Çinçin'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.

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