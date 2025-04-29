Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Hatayspor Asbaşkanı Dr. Serdal Şahutoğlu, Çinçin'e eşlik ederken; TFF Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Bahadır Saraç ile Bilal Arslan da ziyarette yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hikmet Çinçin'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.