Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı kararı!

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hatayspor, bu maç için bir açıklama yaptı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine Atakaş Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışında, diğer takımların forma, atkı, kaşkol vb. giyen, takan taraftarların alınmamasına karar verilmiştir." denildi.

Hatayspor ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek..