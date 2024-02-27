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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı kararı! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı kararı!

        Hatayspor, Fenerbahçe ile oynayacakları maçta Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışında, diğer takımların forma, atkı, kaşkol vb. giyen, takan taraftarların stadyuma alınmayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 27.02.2024 - 19:26
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        Hatayspor'dan Fenerbahçe maçı kararı!
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        Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Hatayspor, bu maç için bir açıklama yaptı.

        Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe müsabakasında ev sahibi takım tribünlerine Atakaş Hatayspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu takımları dışında, diğer takımların forma, atkı, kaşkol vb. giyen, takan taraftarların alınmamasına karar verilmiştir." denildi.

        Hatayspor ile Fenerbahçe, 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek..

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