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        Haberler Spor Transfer Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi - Futbol Haberleri

        Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi'nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:53
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        Hatayspor, Kamil Ahmet ile sözleşme uzattı!
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        Hatayspor, takım kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi’nin sona eren sözleşmesinin 1+1 yıl olmak üzere 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

        Hatayspor’un deneyimli sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’nin imza törenine sportif direktör Fatih Kavlak katıldı.

        İmzalanan anlaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada; “Kaptanla yola devam. Takım kaptanımız Kamil Ahmet Çörekçi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Kaptanımıza formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

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