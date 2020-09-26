Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
HATAYSPOR - KASIMPAŞA
SAAT: 16.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
STAT: Antakya Atatürk
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Raayane Aabid, Helder Barbosa, Adama Traore, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Mame Biram Diouf
YEDEKLER: Akın, Burak Can, Katranis, Soner, Akomadi, Boupendza, Mirkan, Abdurrahman, Billong, Muhammet Mahmut
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Tarkan, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Alan Lima
YEDEKLER: Ertuğrul, Erdem, Hadadi, Ahmet Oğuz, Mehmet Feyzi, Tirpan, Yasin
TEKNİKDİREKTÖR: Mehmet Altıparmak
Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa, sahasında oynadığı son maçında ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Atakaş Hatayspor ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden bordo-beyazlı takım, son maçta ise Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Kasımpaşa'da Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier, sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.
Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, eski takımına rakip oluyor. Atakaş Hatayspor, Mehmet Altıparmak yönetiminde Süper Lig'e yükselmişti.
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