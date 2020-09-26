Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA

SAAT: 16.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Antakya Atatürk

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

HATAYSPOR: Munir, Popov, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Raayane Aabid, Helder Barbosa, Adama Traore, Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz, Mame Biram Diouf

YEDEKLER: Akın, Burak Can, Katranis, Soner, Akomadi, Boupendza, Mirkan, Abdurrahman, Billong, Muhammet Mahmut

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Tarkan, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Varga, Alan Lima

YEDEKLER: Ertuğrul, Erdem, Hadadi, Ahmet Oğuz, Mehmet Feyzi, Tirpan, Yasin

TEKNİKDİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

Ligin ilk haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa, sahasında oynadığı son maçında ise Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor ise ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden bordo-beyazlı takım, son maçta ise Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Kasımpaşa'da Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier, sakatlığı nedeniyle Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, eski takımına rakip oluyor. Atakaş Hatayspor, Mehmet Altıparmak yönetiminde Süper Lig'e yükselmişti.