Hatice Akbaş kimdir? 2024 Paris Olimpiyatları Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?
2024 Paris Olimpiyatları'nda Hatice Akbaş, boksta kadınlar 54 kiloda yarı finale yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo çeyrek finalinde Enkhjargal Munguntsetseg ile karşılaşan Hatice Akbaş rakibini 5-0 yenerek madalyayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından, "Hatice Akbaş kimdir, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Hatice Akbaş'ın yarı final maçının tarihi...
Paris Olimpiyat Oyunları boks branşında milli sporcu Hatice Akbaş, Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Aldığı başarılı sonuçlarla sosyal medyada adından söz ettiren Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatları'nda madalya almayı garantiledi. Peki, "Hatice Akbaş kimdir, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Hatice Akbaş yarı final maçı ne zaman?" İşte Hatice Akbaş'ın hayatı ve kariyeri...
HATİCE AKBAŞ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Hatice Akbaş yarı final maçı 4 Ağustos Pazar günü saat 17:34'de başlayacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HATİCE AKBAŞ KİMDİR?
Hatice Akbaş, 2002 yılında Malatya'da doğmuştur. Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.
2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan’da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lăcrămioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Son 32 turunda Almanya adına yarışan Zeina Nassar'ı, son 16 turunda Ermeni Ekaterina Sycheva’yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı; yarı finalde ise Taylandlı Preedakamon Tintabthai’yi 5-0'lık skorlarla yenerek finale çıkmıştı.[5] Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 54 kg'da final müsabakasında Karadağlı Bojana Gojković'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi’yi; çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi’yi; yarı finalde ise Mısırlı Yomna Ayyad’ı 3-0'luk skorlarla yenerek finale çıkmıştı.
Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar horoz sıklette ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Macar Hanna Lakotár'ı 5-0, çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi'yi 4-1 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rumen Lăcrămioara Perijoc'e 3-2 kaybederek bronz madalya kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.
2024 Yaz Olimpiyatları ilk maçı olan son 32 tur müsabakasında Büyük Britanyalı boksör Charley Davison’ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.