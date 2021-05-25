Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Hatim duası Türkçe ve Arapça okunuşu: Hatim duası nasıl yapılır?

Hatim duası nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Kur'an hatimlerini tamamlayanlar bu önemli ibadeti tamamlarken hatim duası hakkında detayları araştırıyor. İşte Hatim duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Hatim duası Türkçe ve Arapça okunuşu: Hatim duası nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerim'i hatim eden kişilerin merak ettiği konular; Hatim duası nasıl yapılır?, Hatim duası Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? Hatim duası namaz kılınarak mı yapılır? Hatim duası Arapça mı okunmalıdır? Türkçe mi? Sorularının cevaplarına yazıda yer verilmiştir.

HATİM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm. Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn. Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn. ya da kısaca Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.

HATİM DUASI NEDİR?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmedenlerin, hatim sonrası okudukları duadır. Allah katında bu duanın makbul olduğu bilinir. Hatim duası Diyanet tarafından resmi belirtilen duadır. Bu duada kişilerin Allah katında; ibadetini yerine getiren, kulluk görevini yapan sıfatları bulunur. Hatim duası ile Peygamber efendimiz(a.s)'den Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye yönelik pek çok hadisler bulunmaktadır. Hadislerde de dile getirilen ibadet unsurları; hatim ile tamamlanmış olup, Allah katında duaları kabul görülen kimseler oldukları detayı da yer almaktadır.

Peygamber efendimizin(a.s)'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra hatim duası yaptığına yönelik rivayeti İbn Kesîr tarafından dile getirilmiştir.

HATİM DUASI NASIL YAPILIR?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim hatim edildikten sonra iki farklı şekilde yapılabilir. Elbette hatim duasında bu farklılıkların önemi yoktur. Gereken Allah rızası için namaz kılıp, ardından hatim duası okuyarak yaparsınız. Gerekse de Kur'an-ı Kerim'İ aktardıktan sonra kıbleye doğrularak hatim duası yaparsınız. Namaz kıldığınız vakit, bittikten sonra hatim duası secdeden kalkmadan okunmalıdır. Namaz kılamayacak durumda olanlar içinse mutlak suretle kıbleye doğru okunmalıdır.

Hatmettiği Kur'an-ı Kerim için hatim duası Arapça okunur. Arapça okunan hatim duası ile birlikte isterseniz istihare duası da okuyabilirsiniz. Bununla Allah katında hatim edilen Kur'an-ı Kerim için tekrar hatim etmeye, yönlendirmeye ve rabbin rızasının alınıp, alınmadığı konusunda emin olmak için okunur.

HATİM DUASI TÜRKÇE MEALİ VE ANLAMI

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.
Vel-akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illa ‘alezzalimîn.
Ves-salatü ves-selamü ‘alâ Rasulina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.
Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.
Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘aziîm.''

''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elif Lam Mim Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Elif Lam Mim muası anlamı ve faziletleri ne?
GÜNDEMElif Lam Mim duası okunuşu ve anlamı
Adana'da yüzmek için sulama kanalına giren genç kayboldu
GÜNDEMSulama kanalına giren genç kayboldu
SON DAKİKA: Karakol bahçesinde hareketli anlar! - Haberler
GÜNDEMKarakol bahçesinde hareketli anlar!
50 yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? Aşıda son durum:40 yaş ve 50 yaş üstü aşı ne zaman?
GÜNDEM50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Amenerrasulü meali ve okunuşu! Amenerrasulü duası Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı nedir?
GÜNDEMAmenerrasulü meali nedir? Türkçe ve Arapça okunuşu
Son dakika: Tokat'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 8 yaralı! - Haberler
GÜNDEMKatliam gibi kaza: 3 ölü, 8 yaralı!
SON DAKİKA: ALES sonuçları açıklandı! - Haberler
GÜNDEMALES sonuçları açıklandı
Düğünler ne zaman açılıyor? 1 Haziran 2021'de düğün salonları açılacak mı?
GÜNDEMDüğün salonları ne zaman açılacak?
Son dakika haberi MSB: Türk ve Yunan heyetleri yarın görüşecek
GÜNDEMMSB: Türk ve Yunan heyetleri yarın görüşecek
Son dakika haberi AK Parti infaz paketini Meclis'e sundu
GÜNDEMAK Parti infaz paketini Meclis'e sundu