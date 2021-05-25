Kur'an-ı Kerim'i hatim eden kişilerin merak ettiği konular; Hatim duası nasıl yapılır?, Hatim duası Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? Hatim duası namaz kılınarak mı yapılır? Hatim duası Arapça mı okunmalıdır? Türkçe mi? Sorularının cevaplarına yazıda yer verilmiştir.

HATİM DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Sadekallâhü’l-‘azîm ve belleğa Rasûlühü’l-Kerîm. Ve nahnü ‘alâ zâlike mineş-şâhidîn. Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet-teba’ner-Rasûle fektübnâ meaş-şâhidîn. ya da kısaca Sübhâne Rabbiyel-‘aliyyil-â’lel-vehhâb.

HATİM DUASI NEDİR?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i hatmedenlerin, hatim sonrası okudukları duadır. Allah katında bu duanın makbul olduğu bilinir. Hatim duası Diyanet tarafından resmi belirtilen duadır. Bu duada kişilerin Allah katında; ibadetini yerine getiren, kulluk görevini yapan sıfatları bulunur. Hatim duası ile Peygamber efendimiz(a.s)'den Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye yönelik pek çok hadisler bulunmaktadır. Hadislerde de dile getirilen ibadet unsurları; hatim ile tamamlanmış olup, Allah katında duaları kabul görülen kimseler oldukları detayı da yer almaktadır.

Peygamber efendimizin(a.s)'in Kur'an-ı Kerim'i hatmettikten sonra hatim duası yaptığına yönelik rivayeti İbn Kesîr tarafından dile getirilmiştir.

HATİM DUASI NASIL YAPILIR?

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim hatim edildikten sonra iki farklı şekilde yapılabilir. Elbette hatim duasında bu farklılıkların önemi yoktur. Gereken Allah rızası için namaz kılıp, ardından hatim duası okuyarak yaparsınız. Gerekse de Kur'an-ı Kerim'İ aktardıktan sonra kıbleye doğrularak hatim duası yaparsınız. Namaz kıldığınız vakit, bittikten sonra hatim duası secdeden kalkmadan okunmalıdır. Namaz kılamayacak durumda olanlar içinse mutlak suretle kıbleye doğru okunmalıdır.

Hatmettiği Kur'an-ı Kerim için hatim duası Arapça okunur. Arapça okunan hatim duası ile birlikte isterseniz istihare duası da okuyabilirsiniz. Bununla Allah katında hatim edilen Kur'an-ı Kerim için tekrar hatim etmeye, yönlendirmeye ve rabbin rızasının alınıp, alınmadığı konusunda emin olmak için okunur.

HATİM DUASI TÜRKÇE MEALİ VE ANLAMI

''Yüce olan Allah, şüphesiz doğru söylemiştir. Onu Peygamberimiz(a.s) bize ulaştırmıştır.''

Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir.);

''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin.

Vel-akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illa ‘alezzalimîn.

Ves-salatü ves-selamü ‘alâ Rasulina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.''

''Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz.Muhammed(a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.''

''Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.

Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘aziîm.''

''Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle!. Yüce Kur’an-ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.''

Kısımları ile beraber devam eden hatim duası okunup tamamlanır. Ardından da fatiha suresi okunarak hatim edilen Kur'an-ı Kerim için hatim duası bitirilir.