Hava buz! Doğuda eksi 7 etkisi! Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı. Sarıkamış'ta bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü

Giriş: 03.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:46

