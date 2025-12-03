Habertürk
Habertürk
        Hava buz! Doğuda eksi 7 etkisi! | Son dakika haberleri

        Hava buz! Doğuda eksi 7 etkisi!

        Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı. Sarıkamış'ta bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:45 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:46
        Hava buz! Doğuda eksi 7 etkisi!
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        AA'da yer alan habere göre termometrelerin gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları buz tuttu.

        Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, araç camlarındaki buzları kazıdı.

        KARS

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Kars'ta da bitkiler ve ağaçlar kırağı tuttu, araç camları buzla kaplandı.

        Sarıkamış ilçesinde bazı vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

        Vatandaşlardan Yakup Gülle, havaların iyice soğuduğunu belirterek, "Gece hava eksi 7 dereceye düştü, sabah arabalarımızın buz tutan camlarını temizliyoruz. İnşallah bir an önce kar yağar." dedi.

        İlçedeki Acısu Deresi'nin büyük bölümü de buz tuttu. Kızıl sincaplar ve saksağanlar, ormanlık alanda yiyecek ararken görüntülendi.

        ARDAHAN

        Ardahan’da ise kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar meydana geldi.

        Kura Nehri'nin bazı bölgelerinde buzlanma oluştu.

        TUNCELİ

        Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 derece ölçüldü. Soğuk hava nedeniyle bazı kara yollarında buzlanma oluştu.

        Kentteki Kırklar Dağı'nın zirveleri sisle kaplandı.

