Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu 1 Haziran, hava durumu İstanbul sıcaklık - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıklar, batı ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece artıyor. İki bölgemizde ise bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 06:56 Güncelleme: 01.06.2024 - 06:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcaklık 3-5 derece artıyor! 2 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

        Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 31, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        BURDUR: 28, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 29, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 23, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        REKLAM

        DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Fidan 'son teklif'i Blinken ile görüştü
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü
        Otomobille sulama kanalına uçtu: 2 ölü
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Sele kapılan kadını taksici kurtardı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Kozmetik mağazasında 'indirim' izdihamı
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu
        Martial hamlesi!
        Martial hamlesi!
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Ambulansa ısrarla yol vermediler
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Komşuların kavgasına soruşturma
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Sudani'den Habertürk'e açıklamalar
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatı izledi
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası