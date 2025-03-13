13 Mart bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri
"13 Mart bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 13 Mart Perşembe bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar artacak mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları yükselirken, Doğu Anadolu'ya uyarı geldi. Peki, 13 Mart Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
13 MART PERŞEMBE METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarının kuzeyi hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İZMİR 15°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
ANKARA 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu.