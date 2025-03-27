Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HAVA DURUMU 27 MART PERŞEMBE | Bugün hava nasıl? MGM ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        27 Mart bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri

        "27 Mart Perşembe bugün hava nasıl?" sorusu gündeme geldi. İl il hava durumu tahminleri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 01:07 Güncelleme: 27.03.2025 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu sorgulanıyor. İstanbul'da ve yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için uyarı geldi. Peki, 27 Mart Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Tekirdağ, Çanakkale, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Elazığ, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin ve Giresun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

        Kuzey ve batı kesimlerde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 12°C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR 14°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        ANKARA 10°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Trump ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere vergi getirileceğini duyurdu
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri