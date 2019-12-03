Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve güneybatı (Lodos),öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK