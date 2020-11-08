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Hava durumu 8 Kasım: FIRTINA! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Kasım hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz ve İstanbul'da etkili olan yağışlı hava öğle saatleri itibariyle etkisini yitirirken Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde ise gün boyu fırtına bekleniyor. Hafta sonu dışarıda planı olanlar ise "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 8 Kasım hava durumu raporunun detayları...

Hava durumu 8 Kasım: FIRTINA! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Hava durumu 8 Kasım Pazar günü dışarıda plan yapanlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün olduğu gibi bugün de yayınlandı. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabı yer alıyor. Bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Doğu Karadeniz kıyılarında etkili olan yağmur öğle saatleri itibariyle etkisini yitirecek. Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde ise gün boyu fırtına bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, merak edilen detaylar...

8 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.,

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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