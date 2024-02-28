Plan yapacaklar dikkat! 28 Şubat bugün hava nasıl?
Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son zamanlarda yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 28 Şubat Çarşamba güncel hava durumu raporu...
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilenler...
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün hava yağışsız ve az bulutlu olacak. Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 15 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.
Ankara'da hava kapalı ve puslu olacak. Başkentte bugün hava sıcaklıkları artacak ve gün içinde 17 dereceye kadar yükselecek.
İzmir'de de bugün az bulutlu bir hava hakim olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 21 dereceye kadar çıkacak.
28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji hava durumu raporuna göre; bugün ülke geneli yağışsız bir gün geçirecek. Ardahan'da termometreler bugün eksi 18'e kadar düşerek en soğuk kentimiz olacak. Öte yandan Aydın'da ise az bulutlu bir hakim olacak. hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkacak ve en sıcak ilimiz olacak.