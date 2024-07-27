Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur var mı | Sıcaklık | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı! 7 kente "sarı" 7 ile "turuncu" alarm! 6 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre bugün 6 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. İşte, "sarı" ve "turuncu" alarm verilerek uyarıda bulunulan 14 kentimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 07:22 Güncelleme: 27.07.2024 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        7 KENT İÇİN "TURUNCU" 7 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Meteoroloji Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Rize, Trabzon ve Ardahan için "sarı"; Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, ve Düzce için "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

        REKLAM

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 30, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 33, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 32, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 27, Parçalı bulutlu

        DENİZLİ: 35, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA: 30, Az bulutlu

        REKLAM

        ÇANKIRI: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı bulutlu

        SİVAS: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 26, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİNOP: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ARTVİN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        REKLAM

        KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 29, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Paris'te sahne Team Türkiye'nin!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Ankara'da kapkaç olayının şüphelisi, 217 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Tramvay faciası! Bir kişi hayatını kaybetti
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor