Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; bugün Marmara Bölgesi dışında 6 bölgemizde yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. 7 kentimiz içinse "sarı" alarm verildi. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU, GÜNEYDOĞU VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
2 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji tarafından Bingöl, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Batman ve Şırnak için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 20, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 21, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 26, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 18, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 15, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 16, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 15, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 14, Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 11, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 11, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 14, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 21, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
GAZİANTEP: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 20, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
SİİRT: 18, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 23, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor