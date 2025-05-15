Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR YAĞIŞ ALAN YERLERDE KUVVETLİ
Rüzgarın, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 23, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 24, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 25, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 19, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
ERZURUM: 10, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS: 9, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA: 21, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 20, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 20, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı