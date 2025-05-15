Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Hatay, Adana, Osmaniye ve Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR YAĞIŞ ALAN YERLERDE KUVVETLİ

Rüzgarın, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 23, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 25, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 23, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 20, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 19, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM: 10, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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KARS: 9, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA: 21, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 20, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 24, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 20, Öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı