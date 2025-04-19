Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ardahan dışında Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Giresun, Trabzon, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİS VE PUS UYARISI
Sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor
İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu
İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 22, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor
KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor
EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 29, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 22, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 30, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 25, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 29, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARABÜK: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ZONGULDAK: 14, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
KARS: 13, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN: 25, Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 22, Az bulutlu ve açık