Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında, 5 bölgemizde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 07:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ardahan dışında Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Giresun, Trabzon, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        SİS VE PUS UYARISI

        Sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

        BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu

        REKLAM

        İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 22, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

        KOCAELİ: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

        EDİRNE: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 29, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 30, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 25, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 29, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        BOLU: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KARABÜK: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ERZURUM: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        KARS: 13, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 13, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADIYAMAN: 25, Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR: 25, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 22, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası