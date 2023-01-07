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Meteoroloji'den haritalı uyarı! 3 bölgede sağanak ve kar!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve kar bekleniyor. Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak beklenirken, İç Anadolu ve Karadeniz'de sıcaklıklar 2-4 derece düşüyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Hava durumu İstanbul: Son dakika Meteoroloji'den haritalı uyarı! 3 bölgede sağanak ve kar! - Güncel haberler
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Sarı alarm verilen Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA'DA SİS VAR

Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 11, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 15, Az bulutlu.

KOCAELİ: 12, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 11, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 14, Az bulutlu.

ADANA: 18, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı bulutlu.

MERSİN: 18, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

KAYSERİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı.

SİNOP: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

SAMSUN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

AĞRI: 3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

ŞANLIURFA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

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