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Hızı 100 km'yi bulacak! İki bölgemiz için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce (MGM) Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Ege bölgesinde kuvvetli yağış beklendiğini dikkat çekilirken rüzgarın hızının saatte 100 km'yi bulabileceği bildirildi

Meteoroloji'den son dakika: Hızı 100 km'yi bulacak! İki bölgemiz için fırtına ve hava durumu uyarısı!
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DHA / HABERTURK.COM

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; yarın Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISINDA BULUNULDU

DHA'da yer alan habere göre yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'DA FIRTINANIN HIZI 75 KM/SA

Marmara’da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtınamsı rüzgar, batısında 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE TAM FIRTINA! HIZI: 100 KM/SA

Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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