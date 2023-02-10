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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji yayımladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Deprem bölgesi hava durumu gündemdeki yerini aldı. Ülke genelinde soğuk hava etkisini artırmaya başladığı günlerde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yurdumuz yasa boğuldu. Soğuk hava deprem bölgesini olumsuz etkilerken deprem bölgesinde hava durumunun nasıl olduğu sorgulanıyor. İşte Meteoroloji 10 Şubat 2023 deprem bölgesi hava durumu

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  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kırklareli kıyılarının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

    Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

    Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    MALATYA -11°C, -1°C

    GAZİANTEP -2°C, 6°C

    ADANA 1°C, 13°C

    ADIYMAN -3°C/7°C

    HATAY -1°C/10°C

    KAHRAMANMARAŞ -4°C/5°C

    ŞANLIURFA 0°C/8°C

    DİYARBAKIR -4°C/5°C

    OSMANİYE -3°C/13°C

    Az bulutlu ve açık
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    10 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    11 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    12 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    13 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU
  • HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji açıkladı! 10 Şubat 2023 deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

    14 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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