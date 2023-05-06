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Haberler Gündem Hava Durumu 6 Mayıs hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak! - İstanbul hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl?
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Meteoroloji'den 4 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurt genelinde sağanak bekleniyor. Antalya, Isparta, Burdur ve Mersin için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıkların, güney ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

6 Mayıs hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 4 kent için
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurt genelinin (Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Yağışların; Batı Akdeniz ile ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın iç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan, Marmara'nın güneyinde Kuzey doğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

4 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yağışların; Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji; Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur i&ccedil;in &quot;sarı&quot; alarm verdi.
Meteoroloji; Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur için "sarı" alarm verdi.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 17, Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 17, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ilk saatlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 28, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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