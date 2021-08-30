Meteoroloji'den flaş uyarı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar yaşlıları, çocukları ve kronik hastalıkları olanları; saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda olmamaları konusunda uyarıyor.

RÜZGAR ARA SIRA ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 36, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 33, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

ÇANAKKALE: 34, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 35, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 37, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 36, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 36, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 35, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 36, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ELAZIĞ: 39, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KARS: 32, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

VAN: 31, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

ADIYAMAN: 41, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık.