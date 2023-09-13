Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli sağanak nedeniyle Meteoroloji, 10 ile yönelik "sarı" alarm uyarısında bulunarak; sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunmasını bildirdi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
10 KENT İÇİN "SARI" ALARM UYARISI
Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır için "sarı" alarm verip sel ve su taşkınına karşı uyarıda bulundu.
SICAKLIK, İÇ KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU'DA RÜZGARIN HIZI 70 KM/SAAT OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 26, Az bulutlu ve açık.
İSTANBUL: 29, Az bulutlu.
İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık.
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık.
KOCAELİ: 29, Az bulutlu ve açık.
EDİRNE: 30, Az bulutlu..png
A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık.
DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık.
MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık.
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık.
ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık.
HATAY: 34, Az bulutlu ve açık..png
MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık.
ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık.
KONYA: 25, Az bulutlu ve açık.
SİVAS: 22, Az bulutlu ve açık.
BOLU: 25, Az bulutlu.
KASTAMONU: 25, Az bulutlu.
SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu..png
SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı..png
KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 26, Parçalı bulutlu.
VAN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 31, Parçalı bulutlu.
SİİRT: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.