Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insan, hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklarla erken ölmektedir. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 32.000 insan, hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Kirli havadan korunmak için neler yapmalıyız?