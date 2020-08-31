Hava yastıkları (Air Bag); arabalarda bulunan bir cankurtaran simididir. Bu sayede çarpma anında kafanın çarpması ve bir takım zararlar daha aza indirgenecektir. Hava yastığı (Air Bag); otomobillerde kazalar anında oluşan çarpma sonucunda içerisine gaz ya da hava dolan sürücüyle araçta bulunan kişileri korumaya yardımcı olan yastıklardır.

1950 ila 1955 yılları arasında hava yastıkları için uygulanmaya çalışılan bir yöntemle düğmeye basarak yastığın şişmesi gibi bir sistem oluşturulmaya uğraşılmış ancak etkili olmaması nedeniyle ortaya çıkarılmamıştı. Bunun yanında fişek yardımı ile hava yastığı şişmesi sağlanması fikri de çok tehlikeli olması açısından kullanılmamıştır. O yıllardan sonra günümüze doğru gelindikçe 1980 yılından sonra ortaya çıkan entegrasyon gelişmeleri sayesinde hava yastıkları artık birçok otomobilde yer alarak can kurtarıcı olarak faaliyete geçmiştir.

Hava yastıklarının dokusunda ince naylon ip bulunmaktadır. Bu şekilde dokunmuştur. Konsol kısmında ve direksiyon da sarılı olarak yerleştirilmiştir. Bir kaza olması anında yaşanan çarpışma sırasında saniyenin onda biri bir hızla şişmeye başlar ve araçtaki kişileri korumaya alır. Hava yastığının devreye girmesinde etkili olabilecek düzen otomobilin ön tarafında bulunan sensördür. Sensör çarpışma anında tehlikeyi bildirerek bu mekanizmanın işlemesini devreye sokmaktadır.

Sensörün çalışma şekli ise; aracın sert bir yere çarpması sonucunda sensör o anda olan bu durumu algılar ve hava yastığının şişmesinde kullanılan sodyum azide bileşeninin olduğu kısma kıvılcım gönderir. O anda kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir ve nitrojen ayrışarak; yüksek bir hacimde gaz ortaya çıkar ve hava yastığının şişmesi bu şekilde sağlanır. Mercedes Benz W126S-Class ilk 1980 yılında hava yastığı kullanılan araçtır. Porsche 944 model otomobilde ise, 1987 yılında ilk yolcu hava yastığı kullanımı sağlanmıştır. O günden bu yana artık birçok araçta hava yastığı kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşmış durumdadır.