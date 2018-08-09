Taşınma süreci ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Aycı, şunları söyledi:

"Bu iş sadece büyüklük değil, kalite söz konusu. Orada çalışacak paydaşlar ve bizleriz. Sorumluluğumuzun farkında olarak çalışacağız. 33 bin personel THY'den buraya geçecek. Havacılık tarihinin en büyük göçü gerçekleşiyor. Havayolunun evini değiştirmesi hadisesini bütün dünya izleyecek. Böyle bir vizyonu ortaya koyanlara şükranlarımı sunuyorum

Operasyon başlatılmadan önce kapsamlı testlerden geçmesi ve entegrasyon önemli. Her türlü mesele test edilecek. İyi planlanmalı, iyi test edilmeli ve birbirimizle yüzde 100 uyumlu çalışmalıyız. Önemli olan sahada eğitim vermek. Danışmanlarımız da bu konuda bizi uyarıyor.

THY'nin taşınması 5 bin tırla 45 saatte bitecek

THY’nin taşınma maliyeti bilet fiyatlarına yansımayacak.

Türk Hava Yolları’nın piyasa değeri Air France’dan fazla. Değerimizi daha da artıracağız"

(THY'nin piyasa değeri 3.9 milyar Euro iken Air France'ın piyasa değeri 3.8 milyar Euro seviyesinde)

Öte yandan THY yeni havalimanından ilk yurtiçi uçuşu Ankara'ya, yurtdışı uçuşu ize Azerbeycan ve KKTC'ye yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

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