Havacılık sektörü, yoğun yolcu trafiğinin söz konusu olduğu yaz sezonu öncesinde dolar kurunun ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, enflasyon, işçilik ve diğer maliyetlerindeki artış üzerine Ankara’da yetkililerle bir görüşme yaptı. Şirketler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, maliyet artışlarının bir bölümünü bilet fiyatına yansıtmak istediklerini belirtti.

Havayolu şirketleri, ekonomi sınıfı biletlerde halen 352 TL olarak uygulanan “tavan fiyat”ın yukarı çekilmesini talep etti.

YÜKSEK SEZONDA AYNI KALDI

İç hatlarda, ekonomi sınıfında bilet fiyatları, yüksek sezon olarak adlandırılan yaz döneminde değişmedi. Tavan fiyat korundu.

Havayolu şirketleri, ortalama gelirlerini artırmak için daha çok dar gelirli kesimlerin ve öğrencilerin tercih ettiği belirtilen, sınırlı sayıda koltuk için gündeme gelen görece ucuz biletlerde satış fiyatlarını artırdı. Önceki yıllarda 59 TL gibi düşük bir fiyattan sunulan bu biletler, çok daha yüksek bir bedelden satılmaya başlandı.

459 TL KONUŞULUYOR

Peki, şirketlerin tavan için gündeme getirdiği tutar ne kadar? Şirketlerin, “tavan fiyat”ın 459 TL’ye kadar yükseltilmesini istedikleri belirtiliyor. Ankara’da kulislerde 479 TL de konuşuluyor.

Şimdi, en önemli sorunun yanıtına bir bakalım. Tavan fiyatta değişiklik söz konusu mu? Evet, bir süre sonra tavan fiyatın artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tutar, henüz net değil. Şirketlerin artan maliyetleri ve yolcu dengesi dikkate