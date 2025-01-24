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        Havluyu kuruturken evi yaktı!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, havluyu elektrikli sobada kurutmak isterken yangına yol açtı. Alevler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:51
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        Havluyu kuruturken evi yaktı!
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        Beyoğlu'nda 3 katlı binanın en üst katında elektrikli sobanın üstüne unutulan havluda alev aldı.

        DHA'nın haberine göre yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken saçı ve parmakları yanan ev sahibi Mehmet Yöntem (50), "Kendim de yanıyordum son an da kurtuldum" dedi.

        SOBANIN ÜSTÜNDE UNUTTU

        Binanın alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yangın, saat 12.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Mehmet Yöntem banyodan çıktıktan sonra ısınmak için elektrikli sobayı açtı.

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        Havlusunu da kurutmak için sobanın üstüne seren Yöntem, ardından yemek pişirmek için mutfağa geçti. Sobanın üstünde unutulan havlu alev aldı. Salonda çıkan yangını su ile söndürmeye çalışan Yöntem'in saçı ve parmakları yandı. Daireden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

        "KENDİM DE YANIYORDUM, SON ANDA KURTULDUM"

        Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mehmet Yöntem, “Banyo yapmıştım. Evde doğal gaz yok, elektrikli soba var. Havluyu elektrikli sobanın üstüne koydum. Yemeğe bakmak için mutfağa gittiğimde havlu alev almış. Söndürmek için uğraştım ama her yere sıçradı kurtaramadım. Kendim de yanıyordum, son an da kurtuldum. Tek başımayım, mutfaktaki tüp açık kaldı ve kendimi aşağıya zor attım" dedi.

        "İNSANLARA ÇIKIN DİYE BAĞIRDIK"

        Mahalle sakini Erdal Kandemir ise, “Evdeydim, çocuklar bana 'karşıda yangın var' dedi. Çıktık, baktık ki karşısı yanıyor. İçeride kalan insanlara 'dışarıya çıkın' diye bağırdık. Sonra onları çıkarttık ve su verdik, korkuyorlardı. İtfaiyeyi herkes arayınca hızlı şekilde geldiler. Hemen yangını kontrol altına aldılar, söndürdüler can kaybı yok" diye konuştu.

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