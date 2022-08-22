Havrita uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Başıboş Köpek Haritası Havrita kapatılıyor mu?

"Havrita uygulaması nedir, kapatılacak mı?" soruları yanıtını arıyor. Özellikle hayvanseverler tarafından tepki toplayan uygulama köpeklerin yerlerini işaretleyerek yer tespiti yapıyor. İşte Havrita uygulaması hakkında merak edilenler...

HAVRİTA NEDİR, NE DEMEK? Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteren bir uygulamadır. Havrita uygulaması ile mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek paylaşıyor.