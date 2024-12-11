Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Misafirliklerin olmazsa olmazı kekler, kimi zaman farklı sunumuyla kimi zaman da alternatif çeşitleriyle öne çıkmakta. Keklerin en sevilen çeşitlerinden biri olan havuçlu cevizli kek, havuç ve cevizin mükemmel uyumunu yakalamayı başarıyor. Havuçlu cevizli kek tarifi nasıldır? Havuçlu cevizli kek malzemeleri nelerdir? Havuçlu cevizli kek yapımı nasıldır? Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar.

Havuçlu Cevizli Kek Tarifi Özellikle kış mevsimiyle bütünleşen tariflerden bir tanesi de havuçlu cevizli kek tarifidir. Hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle adından söz ettirmeyi başaran bir tarif. Şerbetli ya da ağır tatlı alternatiflerinin yanında yumuşacık dokusu, ağızda dağılan yapısıyla havuçlu cevizli kek, sevenlerine tam anlamıyla bir lezzet şöleni sunmaktadır. Havuçlu cevizli kek tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 1 kek kalıbı

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika Havuçlu Cevizli Kek Malzemeleri Bir tatlı ya da yemeğe başlamadan önce istenilen malzemeleri temin ettiğimizden emin olmak isteriz. Bazı tariflerde istenilen malzemeler epey yorucu bir hazırlığı beraberinde getirebilmektedir. Oysaki havuçlu tarçınlı kek, elinizin altındaki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bir kek çeşididir. Havuçlu tarçınlı kek, büyükten küçüğe herkesin aşina olduğu tatlar arasındadır. Özellikle iştah kabartan kokusu, misafirliklerimizdeki sabırsızlığın sebebidir. Havuçlu cevizli kekin temel malzemeleri adından anlaşılacağı üzerine havuç ve cevizdir. Ancak tercihen eklenen alternatif tatlar tadın yoğunluğunu arttırabilir. Genellikle bu ikiliye tarçın da eklenmekte ve hoş bir uyum elde edilmektedir. Tarifte belirtilen ölçeklerde malzemelerin konulması, kıvamının ve tadının tam anlamıyla yakalanması açısından önemlidir. İşte, havuçlu cevizli kekin malzemeleri:

REKLAM 4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz

2 adet havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un Havuçlu Cevizli Kek Yapımı Havuçlu cevizli kek, maliyetli ve yapımı zor bir kek değildir. Şahane lezzetiyle bütçenizi sarsmayan, kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendiren bir kek çeşididir. Tercihini sade kekten kullanmayanların gözdesi olan kek çeşitlerinden biridir. İşte, aşama aşama havuçlu cevizli kek tarifi: Öncelikli olarak bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı iyice çırpın ve sonrasında sıvı yağ ekleyin. Havuçları soyup rendenin ince kısmı ile rendeleyin ve kek harcını ekleyin. Cevizleri de biraz iri taneli kalacak şekilde karışıma dâhil edin. Tarçını da ilave edip karıştırın. Daha sonra un, kabartma tozu ve karbonatı eleyerek ekleyip karıştırma işlemine devam edin. Kek kalıbını yağladıktan sonra kek harcını kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık kırk dakika kadar pişirin. Piştiğinden emin olmak için kürdanla test edebilirsiniz. Kalıpta kolaylıkla çıkması için kenarlarından bıçakla gevşetin. Kalıptan çıkan keki soğuyunca servis edebilirsiniz.