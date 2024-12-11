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        Haberler Bilgi Yaşam Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Özel günlerimizin vazgeçilmezi havuçlu cevizli kek, hem kolay yapımı hem de lezzetiyle yediden yetmişin hepimizin sevdiği tatlar arasında yer alıyor. Özellikle kokusuyla bizi mutfağa hapseden bu lezzet, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:56
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        Havuçlu cevizli kek tarifi
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        Misafirliklerin olmazsa olmazı kekler, kimi zaman farklı sunumuyla kimi zaman da alternatif çeşitleriyle öne çıkmakta. Keklerin en sevilen çeşitlerinden biri olan havuçlu cevizli kek, havuç ve cevizin mükemmel uyumunu yakalamayı başarıyor. Havuçlu cevizli kek tarifi nasıldır? Havuçlu cevizli kek malzemeleri nelerdir? Havuçlu cevizli kek yapımı nasıldır? Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar.

        Havuçlu Cevizli Kek Tarifi

        Özellikle kış mevsimiyle bütünleşen tariflerden bir tanesi de havuçlu cevizli kek tarifidir. Hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle adından söz ettirmeyi başaran bir tarif. Şerbetli ya da ağır tatlı alternatiflerinin yanında yumuşacık dokusu, ağızda dağılan yapısıyla havuçlu cevizli kek, sevenlerine tam anlamıyla bir lezzet şöleni sunmaktadır. Havuçlu cevizli kek tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

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        • Kaç kişilik: 1 kek kalıbı
        • Hazırlama süresi: 20 dakika
        • Pişirme süresi: 40 dakika

        Havuçlu Cevizli Kek Malzemeleri

        Bir tatlı ya da yemeğe başlamadan önce istenilen malzemeleri temin ettiğimizden emin olmak isteriz. Bazı tariflerde istenilen malzemeler epey yorucu bir hazırlığı beraberinde getirebilmektedir. Oysaki havuçlu tarçınlı kek, elinizin altındaki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bir kek çeşididir. Havuçlu tarçınlı kek, büyükten küçüğe herkesin aşina olduğu tatlar arasındadır. Özellikle iştah kabartan kokusu, misafirliklerimizdeki sabırsızlığın sebebidir. Havuçlu cevizli kekin temel malzemeleri adından anlaşılacağı üzerine havuç ve cevizdir. Ancak tercihen eklenen alternatif tatlar tadın yoğunluğunu arttırabilir. Genellikle bu ikiliye tarçın da eklenmekte ve hoş bir uyum elde edilmektedir. Tarifte belirtilen ölçeklerde malzemelerin konulması, kıvamının ve tadının tam anlamıyla yakalanması açısından önemlidir. İşte, havuçlu cevizli kekin malzemeleri:

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        • 4 adet yumurta
        • 1 su bardağı şeker
        • 1 su bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı ceviz
        • 2 adet havuç
        • 1 tatlı kaşığı tarçın
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • 2 su bardağı un

        Havuçlu Cevizli Kek Yapımı

        Havuçlu cevizli kek, maliyetli ve yapımı zor bir kek değildir. Şahane lezzetiyle bütçenizi sarsmayan, kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendiren bir kek çeşididir. Tercihini sade kekten kullanmayanların gözdesi olan kek çeşitlerinden biridir. İşte, aşama aşama havuçlu cevizli kek tarifi:

        Öncelikli olarak bir kapta yumurta, şeker ve vanilyayı iyice çırpın ve sonrasında sıvı yağ ekleyin. Havuçları soyup rendenin ince kısmı ile rendeleyin ve kek harcını ekleyin. Cevizleri de biraz iri taneli kalacak şekilde karışıma dâhil edin. Tarçını da ilave edip karıştırın. Daha sonra un, kabartma tozu ve karbonatı eleyerek ekleyip karıştırma işlemine devam edin. Kek kalıbını yağladıktan sonra kek harcını kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık kırk dakika kadar pişirin. Piştiğinden emin olmak için kürdanla test edebilirsiniz. Kalıpta kolaylıkla çıkması için kenarlarından bıçakla gevşetin. Kalıptan çıkan keki soğuyunca servis edebilirsiniz.

        Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır?

        Yoğurtsuz ve sütsüz bir kek tarifi hazırlamak isterseniz havuçlu cevizli keki deneyebilirsiniz. Havuçlu cevizli kek tarifi, pratik bir tarif arayışında olanların imdadına yetişmektedir. Peki, havuçlu cevizli kek nasıl yapılır? İşte, havuçlu cevizli kek tarifinin detayları…

        • Yumurta, şeker ve vanilyayı iyice çırpın. Sıvı yağ ekleyin karıştırın.
        • Havuçları soyun ve rendenin ince kısmıyla rendeleyip kek harcına ekleyin. Daha sonra bu kek harcına iri taneli cevizleri ve tarçını ekleyin.
        • Un, kabartma tozu ve karbonatı eleyerek ekleyip bir güzel karıştırın.
        • Hazırlanan kek harcını önceden yağladığınız kek kalıbına boşaltın.
        • 180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Kürdan testi ile kontrol edip fırından çıkarın.
        • Kalıptan kolay çıkabilmesi için kenarlarından bıçakla gevşetin. Soğuyunca keki servis edin.
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