Havuçlu tarçınlı kek tarifi: Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yeni tatlar denemek isteyenler, kendi tariflerinin dışındaki alternatif tatlara yönelmek isteyebilir. Özellikle kek severler için havuçlu tarçınlı kek, hafif ve yumuşak dokusuyla unutulmaz bir lezzet sunuyor. Havuçlu tarçınlı kek tarifi nasıl yapılır? Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri nelerdir? Havuçlu tarçınlı kek yapımı nasıldır? Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar.

Pastanelerde kokusuyla bizi mest eden nefis tarifler mutfaklarımızda yerini almaya hazır. Gün içerisinde tatlı ihtiyacını gidermek için havuçlu tarçınlı kekten daha güzel bir alternatif olamaz. Havucun ve tarçının eşsiz uyumu, damaklarınızı şenlendirecek; hafif ve yumuşak dokusu sizi tekrar mutfağa sürükleyecektir. Özel günlerimizin, doğum günlerinin ve misafirlerin vazgeçilmezi havuçlu tarçınlı kek tarifi, merak edilen ve araştırılan kek tarifleri arasında yer almaktadır. Havuçlu tarçınlı kek tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Malzemeler yapmak istediğimiz tarif üzerinde belirleyicidir. Özellikle bir kek tarifinde belirtilen ölçeklerde un, toz şeker ya da sıvı yağ koymamız gerekir. Ölçülerin fazlalığı kekin tadını değiştirebileceği gibi kalıptan çıkmasını zorlaştırabilir ya da kalıba yapışmasını sağlayabilir. Püf noktaları atlamadan, tarif üzerinden hareket etmek oldukça önemlidir. Havuçlu tarçınlı kek, yapabileceğiniz en kolay tariflerden biridir. Üstelik ağır ya da şerbetli tatlılara göre hafif bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Elinizin altındaki malzemelerle kolayca hazırlayabilir, zahmetsiz bir sunumla misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte, havuçlu tarçınlı kek malzemeleri:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

3/4 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 adet orta boy rendelenmiş havuç

1 kahve fincanı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

Havuçlu Tarçınlı Kek Yapımı

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Havuçlu tarçınlı kekin malzemelerini temin ettikten sonra sıra geldi yapım aşamasına. Her evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabilen bu lezzetin yapımı da bir o kadar pratik ve kolaydır. Zahmetsiz bir lezzet arayışındaysanız havuçlu tarçınlı keki deneyebilirsiniz.

Öncelikli olarak yumurta ve şekeri kar gibi olana kadar iyice çırpın ve daha sonra sıvı malzemeleri ekleyip çırpma işlemini sürdürün. Ardından kuru malzemeleri de ekleyin ve bir tur daha karıştırın. Çok fazla çırpmamaya dikkat edin. Son olarak; havucu, cevizi ve tarçını ekleyerek nazikçe karıştırın. Yağlanmış bir kaba harcınızı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika kadar pişirin. İlk yarım saat fırını açmamak daha doğru olacaktır. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğinden emin olun. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!