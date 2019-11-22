Çin'in Hunan bölgesinin başkenti Çangşa'da ev sahibi olmak isteyenler, yeşil alanın ve havuzun vadedildiği bir sitenin reklamlarına bakarak konut satın aldılar.

Projenin çöldeki bir vaha olduğunu düşünen alıcılar, sitedeki gölün etrafında keyifli vakit geçirebileceğini düşünüyorlardı. Ancak ev sahipleri anahtar teslimine kadar kendilerini bekleyen kötü sürprizden haberdar değillerdi.

HAVUZ YERİNE MAVİ PLASTİK ZEMİN

Konut projesine katılan yaklaşık 200 ev sahibi, sitede göl olmadığını görünce kızgınlıkla beraber hayal kırıklığına uğradı. Üstelik havuz yerine mavi renkte plastik bir zemin vardı. İşin daha da garibi inşaatı yapan müteahhitler bu sahte göl üzerine gerçek bir köprü kurmuşlardı.

Hunan Satellite TV'nin ortaya çıkardığı olayın ardından pek çok kişi projenin müteahhidine "Eğer bunu yapacak kadar detaylara önem veriyorsanız neden gerçek bir havuz yapmadınız?" sorusunu yöneltti.

"NE KAYALIK NE DE BİTKİ VAR"

Projeden ev satın alan bir Çinli, "Gölün ortasında durmam gerekiyordu ancak ortada göl yok. Ne kayalık ne de bitki var..." dedi.

Doğal taşlar, kayalar ve bitkilerle süslü olacağı söylenen göl yerine plastik zeminle karşılaşan ev sahipleri aldatılmış olmanın kızgınlığını yaşarken, projeyle ilgili tek sıkıntının sahte havuz olmadığını söylüyor.

South China Morning Post’a göre, evlerin güvensiz olduğu ve imar kanunlarına aykırı şekilde yapıldığı da iddia ediliyor.

Firmanın mümkün olduğunca hızlı ve çok mülk satmak için acele ettiği ve bu nedenle işin özensiz yapıldığı öne sürülüyor.

Şirket personeli ise çim döşemenin devlet standartlarına göre inşa edildiğini söylüyor.