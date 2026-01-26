'Hayalet Sevgili' İtalya'da sete çıktı

Lobi Production yapımı 'Hayalet Sevgili', çekimlerine İtalya'nın Lecce kentinde başladı. Yönetmenliğini Ali İlhan'ın üstlendiği, senaryosunu; Barış Yücedağ'ın kaleme aldığı 'Hayalet Sevgili'; modern zamanlarda aşkın ve yalnızlığın aldığı yeni halleri, sanal dünyada kurulan yakınlıkların gerçek hayatta bıraktığı izleri sorgulayarak iki dünya arasında dolaşıyor.

'HAYALET SEVGİLİ'NİN KONUSU NEDİR?

Film; İstanbul'da yaşayan Vira'nın dijital dünyada tanıştığı ve hiç yüz yüze gelmediği Leo'ya duyduğu aşk üzerinden; yalnızlık, cesaret ve kendini bulma temalarını ele alıyor. Hikâye; Vira'nın Leo'yu bulmak için çıktığı yolda Türk asıllı İtalyan Edo'yla karşılaşmasını konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda; Özlem Gezgin, Timur Acar, Müjde Uzman, Francesca Della Ragione ve Francesco Colombo yer aldığı 'Hayalet Sevgili'; yalnızlık, umut, kayıp ve yeniden başlama duygularını evrensel bir çerçevede anlatırken, romantik komedi türüne kendine özgü bir yaklaşım sunuyor.

İtalya'nın Lecce kentinde çekilen film, çekimlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde gösterime girecek.