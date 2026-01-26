'Hayalet Sevgili' İtalya'da sete çıktı
Oyuncu kadrosunda; Özlem Gezgin, Timur Acar ve Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Hayalet Sevgili'nin çekimleri İtalya'nın Lecce şehrinde başladı
Lobi Production yapımı 'Hayalet Sevgili', çekimlerine İtalya'nın Lecce kentinde başladı. Yönetmenliğini Ali İlhan'ın üstlendiği, senaryosunu; Barış Yücedağ'ın kaleme aldığı 'Hayalet Sevgili'; modern zamanlarda aşkın ve yalnızlığın aldığı yeni halleri, sanal dünyada kurulan yakınlıkların gerçek hayatta bıraktığı izleri sorgulayarak iki dünya arasında dolaşıyor.
'HAYALET SEVGİLİ'NİN KONUSU NEDİR?
Film; İstanbul'da yaşayan Vira'nın dijital dünyada tanıştığı ve hiç yüz yüze gelmediği Leo'ya duyduğu aşk üzerinden; yalnızlık, cesaret ve kendini bulma temalarını ele alıyor. Hikâye; Vira'nın Leo'yu bulmak için çıktığı yolda Türk asıllı İtalyan Edo'yla karşılaşmasını konu alıyor.
Oyuncu kadrosunda; Özlem Gezgin, Timur Acar, Müjde Uzman, Francesca Della Ragione ve Francesco Colombo yer aldığı 'Hayalet Sevgili'; yalnızlık, umut, kayıp ve yeniden başlama duygularını evrensel bir çerçevede anlatırken, romantik komedi türüne kendine özgü bir yaklaşım sunuyor.
İtalya'nın Lecce kentinde çekilen film, çekimlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde gösterime girecek.