        'Hayalet Sevgili' İtalya'da sete çıktı

        'Hayalet Sevgili' İtalya'da sete çıktı

        Oyuncu kadrosunda; Özlem Gezgin, Timur Acar ve Müjde Uzman'ın yer aldığı 'Hayalet Sevgili'nin çekimleri İtalya'nın Lecce şehrinde başladı

        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:10
        İtalya'da sete çıktı
        Lobi Production yapımı 'Hayalet Sevgili', çekimlerine İtalya'nın Lecce kentinde başladı. Yönetmenliğini Ali İlhan'ın üstlendiği, senaryosunu; Barış Yücedağ'ın kaleme aldığı 'Hayalet Sevgili'; modern zamanlarda aşkın ve yalnızlığın aldığı yeni halleri, sanal dünyada kurulan yakınlıkların gerçek hayatta bıraktığı izleri sorgulayarak iki dünya arasında dolaşıyor.

        'HAYALET SEVGİLİ'NİN KONUSU NEDİR?

        Film; İstanbul'da yaşayan Vira'nın dijital dünyada tanıştığı ve hiç yüz yüze gelmediği Leo'ya duyduğu aşk üzerinden; yalnızlık, cesaret ve kendini bulma temalarını ele alıyor. Hikâye; Vira'nın Leo'yu bulmak için çıktığı yolda Türk asıllı İtalyan Edo'yla karşılaşmasını konu alıyor.

        Oyuncu kadrosunda; Özlem Gezgin, Timur Acar, Müjde Uzman, Francesca Della Ragione ve Francesco Colombo yer aldığı 'Hayalet Sevgili'; yalnızlık, umut, kayıp ve yeniden başlama duygularını evrensel bir çerçevede anlatırken, romantik komedi türüne kendine özgü bir yaklaşım sunuyor.

        İtalya'nın Lecce kentinde çekilen film, çekimlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde gösterime girecek.

